المشهد اليمني الأول/

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن أعداء دول الخليج هم أولئك الذين ينهبون أموالكم يبيعون دولهم السلاح لقصف جيرانهم في اليمن.

روحاني أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية موجها كلامه لدول الخليج: إيران كانت دوما داعمة لدول الخليج، وإنها لو منحت الضوء الأخضر لصدام حسين إبان الحرب لاحتل السعودية والامارات وقطر وابتلع كل دول الخليج.

وأضاف: “إيران تقف إلى جانبكم، وأثبتنا ذلك عندما هاجم صدام حسين الكويت، كنا أول من دان ذلك الهجوم.. إيران دانت هجوم صدام على الكويت قبل إدانة مجلس التعاون الخليجي، وساعدنا الشعب الكويتي.. نحن نقف إلى جانب دول المنطقة وندعم السلام الإقليمي”.

وتابع روحاني قائلا: “نقول لبعض دول الجوار إن قوة إيران التسليحية غير موجهة ضدهم.. أقول لبعض دول الجوار في جنوب إيران إن قدرات إيران الدفاعية والتسليحية لصالح كل المنطقة، أسلحتنا للدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي اعتداء أجنبي”.

وأضاف: “سلاح إيران ليس موجها ضدكم، واولئك الذين ينهبون أموالكم ويبيعونكم السلاح لقصف جيرانكم والقضاء على الشعب اليمني، هم من يضرونكم وليس إيران”.

وأوضح روحاني أن أن رفع حظر التسلح سيمكن إيران من بيع وشراء السلاح.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن أي قرار بتمديد حظر التسلح على إيران سيكون انتهاكا صارخا للاتفاق النووي، وعلى الدول التي ستدعم القرار تحمل تداعياته.

وامل الرئيس الإيراني روحاني أن تفشل أمريكا في تمرير قرار تمديد حظر التسلح على إيران”.