المشهد اليمني الأول/

أقر مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مخاطبة وزارة الاشغال العامة والطرق وأمانة العاصمة لموافاة الهيئة بأسماء المقاولين المنفذين والمهندسين المشرفين على مشاريع الطرق خلال العشر السنوات الماضية للتحقق من أسباب تضررها بشكل كبير جراء الأمطار والسيول.

وأكد ناقش المجلس في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي، أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الخاصة بالمناقصات.