تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم سير العمل بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية.

واطلع الدكتور المتوكل على مستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين واحتياجاته خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار، واستمع من مدير المركز الدكتور عبدالإله الحرازي إلى شرح عن خدمات المختبر المركزي والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأشار الدكتور الحرازي إلى التحديثات بالمركز خاصة تجهيز مختبر خاص للترصد الوبائي والأوبئة .. مؤكداً توفر المحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

وثمن اهتمام وزير الصحة ومتابعته الحثيثة لتوفير الأجهزة والمحاليل للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية.

وقد أشاد وزير الصحة بجهود الجيش الأبيض في المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية ودورهم في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن الزيارة للمركز، يأتي في إطار تلمس احتياجاته من الأجهزة والمعدات والمحاليل والاطلاع على التجهيزات والحديثات بالمركز، خاصة ما يتعلق بالترصد الوبائي والأوبئة.

وأشار الوزير المتوكل إلى أنه رغم استمرا العدوان والحصار ومنع دخول المستلزمات والمعدات الطبية، إلا أن القطاع الصحي شهد نقلات نوعية خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بتوفير المحاليل للمختبر المركزي.

رافقه خلال الزيارة نائبا مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة الدكتور عبدالرحمن المصباحي والدكتور سعيد حديد.

من جانبه اطلع وزير النقل زكريا الشامي ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالقادر اليوم على سير العمل في قطاع الأرصاد الجوية والخدمات.

واستمع الشامي وعبدالقادر ومعهما وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل والوكيل المساعد لقطاع الملاحة الجوية عبدالله المتوكل، من الوكيل المساعد لقطاع الأرصاد الجوية المهندس محمد سعيد حميد والمختصين بالمركز الوطني للأرصاد إلى شرح حول سير العمل بالقطاع ونسبة الأداء ومستوى خدمات رصد الأحوال الجوية والطقس على مدار 24 ساعة.

واستعرضوا كيفية استقبال المعلومات من المحطات الجوية العالمية وتحليل البيانات والخرائط السطحية والعلوية والتي على ضوئها يتم إصدار النشرات الجوية.

كما اطلع الوزير الشامي ورئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد على أنظمة مراقبة الغلاف الجوي والطقس الوطنية والدولية عبر الأقمار الصناعية و الأرشيف المناخي وما يحتويه أستوديو الطقس من أجهزة ومعدات متطورة في المونتاج والجرافكس والإضاءة والصوت والتي يتم من خلالها قراءة نشرة الأحوال الجوية عبر قناة اليمن الفضائية.

وأشاد وزير النقل بالجهود التي يبذلها المختصين في قطاع الأرصاد والمركز الوطني، وما يقدّمونه من خدمات يستفيد منها معظم المواطنين ومنهم العاملين بقطاع الزراعة والصيادين، خاصة خلال مواسم الأمطار لما تحتويه النشرات الجوية من تنبيهات وتحذيرات.

وأرجع حدوث بعض الكوارث، الناجمة عن حوادث السيول إلى عدم التفاعل الجاد من قبل الجهات ذات الاختصاص مع قطاع الأرصاد الجوية .. مؤكداً الحرص على تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية قطاع الأرصاد والنشرات الجوية التي تصدر يومياً.

بدوره أشاد رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد بجهود المختصين والفنيين في مجال الأرصاد للحصول على معلومات تفيد المجتمع بتقلبات الجو وأحوال الطقس، بما يحد من الحوادث نتيجة تغير المناخ والتضاريس والرياح.

ولفت إلى أهمية خدمات قطاع الأرصاد في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والتجارية وغيرها للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو الأفضل.

إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل زكريا الشامي، الصعوبات التي تواجه قطاع الأرصاد الجوية، والخطط التطويرية للقطاع.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر ووكيل الهيئة رائد جبل، أشار وزير النقل إلى حرص المجلس السياسي الأعلى على تحديث قطاع الأرصاد الجوية، لارتباطه المباشر بعملية التنمية الزراعية.

الحديدة:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم الاحتياجات الطارئة للصيادين وسبل معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجههم بما يسهم في النهوض بقطاع الثروة السمكية.

وأكد الاجتماع بحضور وكيلي المحافظة محمد حليصي وعلي الكباري ومدير الأمن العقيد هادي الكحلاني ورئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر عبد القادر الوادعي ومدير مصلحة خفر السواحل العقيد زيد الوشلي، أهمية وضع خطة عمل تنفيذية لتمكين الصيادين من عملهم وتفعيل الجانب الخدمي وتوفير الإنارة بميناء الخوبة السمكي وإيجاد سوق للأسماك وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأقر الاجتماع اعتماد ميناء الخوبة السمكي مقراً للصيادين الارتيريين وإنشاء مختبر لفحصهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصيادين وتفعيل الجانب الإشرافي والأمني في الميناء لدعم الصيادين.

وفي الاجتماع أكد قحيم وقوف السلطة المحلية إلى جانب مطالب الصيادين الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع وبما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنتاجية.. لافتا إلى أهمية القطاع السمكي الذي يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية التي تقضي الضرورة إعادة ترتيب وضعها.

وشدد على إيجاد آلية لتنظم عملية الاصطياد ، والتنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة لتجاوز كافة العثرات التي تواجه سير عملها .

فيما استعرض رئيس هيئة المصائد، موجهات التنمية السمكية والبحرية ورؤية الهيئة للنهوض بهذا القطاع من خلال وضع آليات وأطر بين الجهات المعنية لاستغلال الفرص المتاحة لتمكين مجتمعات الصيادين في سواحل محافظة الحديدة.

وأكد سعي الهيئة المستمر لتحسين مستوى حرفة الاصطياد وتوفير الإمكانيات اللازمة للعاملين فيها وبما يضمن تحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي.

بدوره شدد مدير أمن المحافظة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لحركة الصيادين في البحر وذلك حفاظاً على الأمن وسلامة الصيادين والثروة السمكية.

ودعا إلى التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات البحرية والعمل بصورة تكاملية لتأمين الحماية التي يتطلبها هذا القطاع .

فيما استعرض مدير خفر السواحل الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل المصلحة في إطار مكافحة الصيد الجائر في غير الموسم، مشيراً إلى أن العبث بالبيئة البحرية يلحق الكثير من الخسائر بقطاع الأسماك والأحياء البحرية.

وأشار إلى أهمية توفير بيانات تعريفية بالصيادين وبيانات شاملة عن رحلات الصيد لكل قارب والمدة الزمنية التي تتطلبها كل رحلة والتدقيق في مدى الالتزام بالضوابط التي تنظم عملهم وفقاً للقوانين المنظمة لها .

حضر الاجتماع مدير مركز الإنزال بمنطقة الخوبة بمديرية اللحية علي محمد ووكيل الصيادين حسن أحمد.

تعز:

قام محافظ تعز سليم محمد المغلس، ومعه نائب وزير الاوقاف والارشاد فؤاد ناجي ووكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع تحفيظ القران صالح الخولاني ، بزيارة جامع الجند بتعز.

واطلع الزوار على المعالم التاريخية و الاسلامية لجامع الجند التاريخي الذي اسسه الصحابي الجليل معاذ بن جبل في السنة الثامنة للهجرة.

وأكد محافظ تعز عن تقديره وشكره لوزارة الاوقاف على اهتمامها بالوقف الاسلامي والمعالم الاسلامية في تعز وجميع اجزاء الوطن ،ودعا المحافظ المغلس الى التكاتف والتعاون على انقاذ جامع الجند التاريخي وإعادته كما كان عليه والحفاظ على روحه التاريخية الأصيلة و مقتنياته الثمينة والتي بدأت اعمال ترميمها في الساحة الخارجية للجامع باعتباره معلما اسلاميا تاريخيا .

من جانبه اشار نائب وزير الاوقاف والارشاد فؤاد ناجي عن سعادته بتفقد جامع الجند التاريخي .. مشيرا إلى أن الجامع يمتلك اوقافا كثيرة ستمكنه من اعادة ترميمه بطرق علمية وصحيحة والحفاظ على معالمه الاصلية.

وقال: لقد اجريت العديد من الدراسات لأعمال الترميم للجامع وقد تم تنفيذ مرحلة من المراحل الهامة والصعبة.. وخلال الأيام القادمة ستكتمل اعاده الترميم للجامع بشكل كامل وسد الثغرات التي تؤدي الى تدمير معالمه.

صعدة:

اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى قرواش ، ووكيل المحافظة صالح عقاب على سير العمل بجمعية المعاقين بالمحافظة .

واستمع المحافظ عوض وقرواش من أعضاء الهيئة الإدارية بجمعية المعاقين على الأنشطة التي نفذتها الجمعية خلال الفترة الماضية والصعوبات والمعوقات ، والتي تم مناقشتها خلال الزيارة احالتها الى الجهات المعنية لتذليلها وإيجاد الحلول السريعة ولعاجلة.

وخلال الزيارة اكد المحافظ عوض على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والجرحى ، سيما مع ازدياد عدد الجرحى والمعاقين في المحافظة نتيجة للعدوان .

وشدد المحافظ على ضرورة استشعار المسؤولية في تكثيف الجهود، والاهتمام بتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الحرب وتحديث قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لكل المعاقين والجرحى في المحافظة ليسهل عملية تقييم ومعرفة احتياجات هذه الشريحة الهامة في المجتمع.

إلى ذلك أكد قرواش استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم كافة الخدمات لجمعية المعاقين ، وتسهيل اعمالها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه الجمعية .. مؤكدا على ضرورة اطلاع الهيئة الإدارية بواجبها في خدمة شريحة المعاقين وجرحى الحرب كون خدمتهم شرف عظيم .

ولفت قرواش على ضرورة متابعة كافة مشاريع الجمعية والعمل على فتح مركز للعلاج الطبيعي في المحافظة لتقديم خدمة للمعاقين وجرحى الحرب.

حضر الزيارة مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سلطان راشد ومدير صندوق المعاقين علي زرعة ومدير مديرية صعدة محمد الطل.

وخلال الزيارة استمع عوض وقرواش ومعهما وكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب من مدير عام الفرع علي زرعة إلى شرح عن سير العمل والخدمات التي يقدمها الفرع للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الحرب والصعوبات التي تعترض سير عمل الصندوق وسبل معالجتها .

وأكد المحافظ عوض حرص قيادة السلطة المحلية على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية التي تسهم في إدماجهم في المجتمع , وكذا تذليل الصعوبات التي يواجهها الصندوق مشيداً بجهود الفرع في خدمة هذه الشريحة الهامة .

فيما أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى قرواش إلى أهمية مضاعفة الجهود لرعاية المعاقين وجرحى الحرب وتمكينهم و إدماجهم في المجتمع من خلال خطط تدريب وتأهيل متكاملة, داعياً المنظمات الداعمة ورجال المال والأعمال لمساندة البرامج والأنشطة التي تخدم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة .

رافقهم في الزيارة مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بصعدة سلطان راشد.

عمران:

تفقد مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة عمران المهندس حمير الجبلي ومعه منسق برامج مؤسسة بنيان التنموية لمحافظات الجوف وصعدة وعمران المهندس علي ماهر وممثل المجلس الأعلى لادارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بمديرية الجبل عبدالرحمن عامر الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والقنوات الزراعية اثر تدفق مياة السيول خلال الايام الماضية.

واطلعا على الأضرار التي لحقت بعدد من منازل المواطنين والطرقات والقنوات الزراعية جراء تدفق السيول خاصة خلال موسم الأمطار الغزيرة التي من الله بها على البلاد.

واستمعا من أحد وجهاء منطقة الماخذ مازن الماخذي إلى شرح عن الأضرار التي تعرضت لها الاراضي الزراعية والتي تقدر بـ5000الف لبنة وكذا تضرر عدد من المنازل خلال الأيام الماضية جراء الأمطار والسيول.

بدوره اشار مدير عام مكتب الزراعة حمير الجبلي الى أهمية وضع حلول طارئة لإصلاح الطرق المتضررة وعمل السدود والحواجز للحد من انجراف الاراضي الزراعية وبما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في المنطقة.

ريمة:

زار النائب العام القاضي نبيل العزاني محافظة ريمة، اليوم الأربعاء، للاطلاع على سير اداء العمل القضائي بالنيابات والمحاكم

وكان في استقباله امين عام المجلس المحلي الاستاذ حسن العمري ووكيل اول للمحافظة الشيخ محمد بالغيث الحيدري ووكلاء المحافظة فهد الحارسي ومحمد مراد ومدير عام شرطة محافظة ريمة العميد حاشد الحباري ورؤساء المحاكم والنيابات والعاملين بالسلك القضائي.

وخلال الزيارة أكد النائب العام ان هذه الزيارة جاءت في اطار معالجة الاشكاليات التي تواجه سير اداء العمل القضائي وعرقلة سرعة فصل قضايا المواطنين.. مشددا على دور رؤساء المحاكم والنيابات في تحمل مسئولياتهم تجاه القضايا المدنية والجنائية واراضي الاوقاف وعقارات الدولة التي يجب ان يكون للقضاء الدور الفعال في اطار الرؤية الوطنية لتحسين وتطوير الاداء القضائي

واستمع النائب العام الى شرح مفصل حول اداء سير العمل القضائي في النيابات والمحاكم ودور مأموري الضبط وتعاملاتهم مع قضايا المواطنين وسرعة البت فيها رغم الصعوبات التي تحتاج الى تعاون في معالجتها من قبل الجهات المعنية

وخلال الزيارة قام النائب العام ومعه قيادة السلطة المحلية والقضائية والامنية بالاطلاع على اصلاحية السجن المركزي بريمة والتقى بالسجناء الموقوفين على ذمة قضايا جنائية ومدنية.

كما قام بالاطلاع على موقع السجن الجديد قيد الانشاء الذي توقف العمل فيه بسبب العدوان والحصار من قبل تحالف العدوان وافاد ان العمل سيستأنف في اكمال البناء لما له من اهمية قصوى لاحتواء كل المساجين والموقوفين بمختلف المديريات.

وفي سياق متصل زار النائب العام محكمة استئناف ريمة والتقى بالقاضي عبد الله الديلمي واطلع على سير اداء العمل القضائي وسرعة انجاز القضايا

كما قام بالاطلاع على سير اداء العمل في النيابة الجزائية والتقى بالقاضي عبد الله الاحمر واعضاء النيابة واستمع الى شرح مفصل عن الاشكاليات التي تعاني منها النيابة في عملية الضبط وجمع الاستدلالات والذي يتسبب بعرقلة سرعة احالة الملفات الى جهات الاختصاص.

تأتي زيارة النائب العام لمحافظة ريمة للاطلاع على دور اداء العمل القضائي ومعالجة اي اختلالات ووجه بسرعة العمل على ضرورة استكمال الربط الشبكي الذي يحد من التلاعب بقضايا الناس وسرعة البت فيها.