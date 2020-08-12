المشهد اليمني الأول/

عقدت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، لقاء تشاوريا لمدراء مكاتب التربية والتعليم مع أمانة العاصمة والأجهزة الأمنية والقطاعات الصحية والمجالس المحلية لمناقشة خط سير امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية.

وأكد اللقاء اكتمال كافة الاستعدادات والإجراءات الأمنية والصحية والعلمية المناسبة لإجراء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بصورة حديثة ومتقدمة.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات هذا العام ستشمل أكثر من 87000 طالب وطالبة من مختلف المحافظات موزعين على 300 مركز امتحاني.

وأفادت أنه سيتم تطبيق نظام التصحيح الآلي ونمط الأسئلة بالاختيارات عن طريق تضليل الطالب لإجابات 50 سؤالا اختياريا في كل مادة.

واكدت الوزارة أنها ستعمل من خلال إجراءاتها لهذا العام على إنهاء كل مظاهر الغش والتزوير في العملية الامتحانية.

وأعلنت عن استكمال العملية التدريبية وتأهيل كافة المعنيين بالامتحانات لهذا العام.

والتزمت الوزارة بتذليل كافة الصعوبات وإصلاح أي اختلالات قد تحدث أمام الطلبة في مختلف المراكز الامتحانية.