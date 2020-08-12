المشهد اليمني الأول/

أعلن رئيس حكومة الانقاذ عبد العزيز بن حبتور أن الحكومة بصدد إقرار لائحة تعديل لقانون المؤجر والمستأجر تتلائم مع ظروف العدوان والحصار.

وقال بن حبتور أن بعض المؤجرين للمساكن للأسف لايراعون الوضع الاقتصادي العام الذي يعيشه المواطن.

وأضاف أن اللائحة الوزارية جاءت بتوجيهات من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى تكفل حقوق المستأجر ولا تضيع حقوق المالك أو المؤجر.

ولفت الإنتباه أن اللائحة لا تتعارض مع القانون ونحن جادون في تطبيقها عبر وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة ومحافظي المحافظات.

وأشار بن حبتور الى أن اللائحة تنظم إيجارات المساكن وأسعارها وكل الإجراءات المتعلقة بها وستضع حدا لحالة الجشع التي تؤثر على استقرار المواطنين.