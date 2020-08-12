المشهد اليمني الأول/

اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على تقرير بشأن سير مشروعات الحوالات الطارئ الذي يٌنفذ بشراكة وثيقة بين الصندوق واليونيسف ويستهدف مليون ونصف أسرة في كافة المحافظات.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على الجهد الوطني والإنساني الهام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق الرعاية الاجتماعية تجاه المستفيدين من مخصصات الرعاية الاجتماعية على المستوى الوطني.

ونوه رئيس الوزراء أثناء لقائه اليوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع بحضور وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية منصور الفياضي، بما يمتلكه الصندوق من خبرات في هذا المجال وقاعدة معلومات عن جميع الحالات المستفيدة على مستوى الجمهورية.

وبين التقرير أن إجمالي ما تم صرفه من مخصصات للمستفيدين في إطار المشروع الطارئ الممول من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف حتى الآن بلغ 176 مليار ريال موزعة على ثمان دورات صرف بواقع 22 مليار ريال لكل دورة.

ولفت التقرير إلى مراحل التطوير المؤسسي للصندوق منذ إنشائه عام 1996م والشراكة الوثيقة بين الصندوق والبنك الدولي في هذه العملية .. مشيراً إلى ما يمتلكه الصندوق من إمكانيات وكوادر وقدرة على التواجد في كافة المديرات عبر فروعه المختلفة.

وحث رئيس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق على تعزيز الجهود تجاه الحالات المستفيدة من مشروع الحوالات والعمل على تمتين علاقات التعاون والشراكة مع اليونيسف ومعالجة أيما إشكاليات قد تؤثر على سير هذا المشروع الإنساني الهام.