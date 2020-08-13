المشهد اليمني الأول/

استشهد نائب مدير أمن مديرية عبس ورجل أمن آخر اثناء قيامهما بضبط عصابة تهريب المخدرات.

وذكرت شرطة مديرية عبس بمحافظة حجة، ان اجراءات التحريات والرصد اكدت قيام المدعو “فاضل يحي داحش حسين مستباني” -30 عاما – بتهريب وترويج الحشيش المخدر.

وقد تم استخراج إذن من النيابة وضبط المتهم وبحوزته عشرة قوالب من الحشيش المخدر المستورد.

وأوضح أمن المديرية ان المتهم اعترف باستلامه الحشيش المخدر من المدعو ” مجاهد صالح محمد القاضي ” والمدعو ” حمود أحمد قايد السمحي ” حتى يقوم ببيعها.

وقد تمكن رجال الأمن من ضبطهما ، واعترفا أن كمية الحشيش تتبع المدعو “فهد محمد هادي العبيدي” من أهالي قرية ضاعن مديرية وشحه.

ومن خلال جمع الاستدلالات تم تحديد مكان المتهم فهد العبيدي في منطقة شفر الشارع العام عبس مفرق خط شفر قفل شمر وهو أحد أخطر تجار المخدرات.

وقد تحرك نائب مدير شرطة عبس الرائد “على احمد صالح الشويع “مع عدد من رجال الأمن لضبط المتهم.

وعند وصول رجال الأمن الى المكان الذي يتواجد فيه المتهم العبيدي ، باشر المتهم ومعه شخص آخر بإطلاق النار الكثيف والعشوائي على رجال الأمن .

ما أدى إلى استشهاد كل من نائب مدير أمن عبس الرائد على احمد صالح الشويع ، والمساعد عمار خالد محمد محسن البرمي، كما نتج عن إطلاق المتهمين النار بشكل عشوائي مقتل شخص مسن وهو المواطن “يحي يحي صغير راعي الناشري 75 عاما، وإصابة 3 مواطنين آخرين كانوا في الشارع.

ما دفع رجال الأمن للرد على مصدر اطلاق النار وتمكنوا من قتل تاجر المخدرات المدعو” فهد العبيدي “صاحب كمية الحشيش بينما تمكن شريكه من الهروب على متن دراجة نارية.

و قد أصدرت وزارة الداخلية بيان نعي للشهداء وأكدت فيه انها ستلاحق الجناة و بقية عناصر العصابة وتقديمهم للعدالة.