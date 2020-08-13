المشهد اليمني الأول/

تفاعل اليمنيون مع التظاهرات التي خرجت في جزيرة سقطرى رفضا للإحتلال الأمركي السعودي الإماراتي للجزيرة وإنهاء ما وصفوه بانقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم (سقطرى تحت الإحتلال الإماراتي) وقال القائد الميسري ان انهيار اتفاق الرياض المعدل بسبب سقطرى ونؤكد ان كل اتفاق ترعاه السعودية مصيرة الفشل وعمر السعودية ما رعت اتفاق.

وغرد صالح المهري Salah Almahri قائلا: خـلال الفترة الماضية عملت الإمارات بدعم من خلفان المزروعي بوتيرة سريعة لاستحداث مواقع عسكرية في أرخبيل سقطرى وفي مناطق مهمة وحساسة بينها : 1- رأس قطنيان غرب جزيرة سقطرى 2- رأس مومي شرق جزيرة سقطرى 3- منطقة غبة الساحلية 4- منطقة دكسم البيئية الساحلية .

اما فتحي بن لزرق فاشار الى الآلاف الذين خرجوا في سقطرى، مشيرا الى ان الصوت العظيم الهادر من أعماق سقطرى يؤكد اليمن لن تُباع

وقال حساب سنـدس عـشـال صحيح بإن سقطرى محتلة لكن الأكيد لن يطـول هذا الإحتلآل مهما شرعن إتفاق الرياض مرتزقة الامارات على الأرض.

اما حساب يمني أصيل من أرض العوالق فقال انه مع وصول”ضباط وجنود إماراتيين”إلى سقطرى تم ترحيل عدد من ابناء يافع والضالع الذي استخدموهم في الانقلاب الأخير هناك، وكذلك وصول سلاح وعتاد كبير لبناء ثلاثة معسكرات في سقطرى سيكون جميع الجنود فيها إماراتيين وسقطريين لكن يحملون الجنسية الإماراتية.