المشهد اليمني الأول/

قال وزير الإعلام في ضيف الله الشامي: ان إعلان العلاقات المباشرة بين الإمارات وكيان العدو الصهيوني وصمة عار يستنكرها كل من لا زال يحمل في عروقه دماء العروبة والحرية وقيم الدين.

واضاف الشامي تعليقا على الاعلان عن تطبيع العلاقات بين الامارات واسرائيل : انالبيان الامريكي الصهيوني الإماراتي المشترك يعطي رسالة تحدي من قبل أعداء الأمة ضد كل المسلمين والأحرار في العالم، وهذا أمر مستنكر ومرفوض.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، أنه تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال اتصال هاتفي مع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولكن وسائل اعلام اسرائيلية اعلنت نقلًا عن مصادر سياسية رفيعة المستوى: ان خطة الضم لا زالت على جدول الأعمال وتم فقط تأجيل الإعلان عنها.