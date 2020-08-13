المشهد اليمني الأول/

أدانت رابطة علماء اليمن، التطبيع الإماراتي مع كيان العدو الصهيوني .. مؤكدة أن هذه الخطوة لم يكن مفاجئة ولا غريبة.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن الإمارات تعمل جهاراً نهاراً لصالح العدو الصهيوني ولم يكن إعلان الرئيس الأمريكي لهذا التطبيع بشكل رسمي إلا تتويجاً لمواقف الإمارات الخيانية.

ولفتت الرابطة إلى أن ما يقوم به النظامان الإماراتي والسعودي من شن العدوان على شعبنا اليمني يأتي في سياق التطبيع والتحالف مع أعداء الأمة.

وأكدت أن على كل الأحرار في شعبنا اليمني وأمتنا التصدي للاتفاق الإماراتي الصهيوني ومواجهته بالوعي والبصيرة وبالجهاد في سبيل لله.

واعتبرت رابطة علماء اليمن أن أي تطبيع مع كيان العدو، خيانة لله ولرسوله ولفلسطين وللأمة الإسلامية، داعية الشعوب العربية والإسلامية لمقاومة التطبيع والثورة على المطبعين.