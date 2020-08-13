المشهد اليمني الأول/

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي نسيب حطيط، الاتفاق بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والإمارات بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات، بانه يشكل خطرا كبيرا على المنطقة لان الامارات ستحتضن قاعدة اسرائيلية.

وقال حطيط في حديث لقناة العالم، على هامش التوصل لاتفاق سلام بين كيان الاحتلال والامارات والذي وصفه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالتاريخي، قال: ان التعاون الدبلوماسي والامني سيفتح جغرافيا الاماراتية امام الكيان الاسرائيلي وبالتالي فان اي تواجد اماراتي في دول المنطقة انما يعتبر تواجداً اسرائيلياً ايضاً بسبب هذه العلاقة.

كما حذر من ان اجهزة الدولة الاماراتية اصبحت ملكا للاحتلال ومستباحة امام العدو الاسرائيلي، ورأى ان الامارات قدمت هذا الاتفاق لترامب ليعطيها دور اقليميا أكبر على حساب السعودية.

واضاف المحلل: لم يبق حاميا للقضية الفلسطينية سوى بعض الفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة، موضحاً، انه تم التوقيع على تصفية القضية الفلطسطينية لان في الصفقة الغاء فلسطين التاريخية وحصر القضية بمجمعات بشرية، مشيراً الى ان ترامب يقوم بتنفيذ بعض خطوات خطته صفقة القرن في لحظة مصيرية تواجه فيها اميركا صراعا في المنطقة.