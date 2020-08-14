اكدت أحزاب التكتل المناهضة للعدوان في اليمن، أن إعلان الاتفاق بين النظام الإماراتي وكيان العدو الصهيوني ليس إلا نتاج لعلاقات تجاوزت مرحلة التطبيع إلى التحالف العلني والصريح.

وأدان تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان، في بيان له هذا الإعلان الذي يأتي في سياق المخطط الأمريكي الصهيوني لاستهداف الأمة وتصفية قضيتها المركزية فلسطين الأرض والإنسان والمقدسات.

واعتبر البيان أن هذا التطور الخطير والمشؤوم دليل دامغ على خلفيات ودوافع المواقف والسياسات العدائية للأنظمة العميلة في المنطقة ويكشف بجلاء حقيقة الدور الوظيفي لدول العدوان على الشعب اليمني ومؤامراتها المستمرة على شعوب ودول الأمة العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن الإعلان يعد رسالة واضحة لتبني المشروع الصيهو أمريكي في المنطقة، داعياً أحرار الأمة إلى الانتفاضة في وجه هذا المسار التآمري بكل الوسائل والطرق المشروعة على كافة المسارات.

وأكد البيان أن أحزاب التكتل تجدد تمسكها بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في الانتصار لقضيتهم العادلة.

إدانة حزب الشعب الديمقراطي

أدان حزب الشعب الديمقراطي “حشد” إقدام النظام الإماراتي على إعلان التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني ، في ضربة علنية للقضية الفلسطينية.

وقال الحزب له إن “هذا الإعلان ليس مفاجئاً أو مستغرباً , فقد تكشفت كل سبل التنسيق والتناغم الإماراتي الصهيوني منذ اول يوم من إعلان تحالف العدوان على اليمن عدوانه على الشعب اليمني والذي مثلت دويلة الإمارات إلى جانب النظام السعودي رأس حربة للمشروع الصهيوني وأجندته “.

وحذر البيان من تبعات هذا التعاون الدبلوماسي والأمني الذي سيفتح الجغرافيا الإماراتية أمام الكيان الإسرائيلي، معتبراً أن أي تواجد إماراتي في دول المنطقة يمثل تواجداً اسرائيلياً أيضاً بسبب هذه العلاقة.

ودعا البيان كل الأنظمة والقوى العربية والإسلامية الحرة إلى مقاطعة النظام الإماراتي وتحديد موقف واضح وصريح من نظام هذه الدولة الطارئة بما فيه مقاطعتها وعزلها كلياً عن المحيط العربي والإسلامي.

إدانة حزب العدالة والتنمية

أدانت الأمانة العامة لحزب شباب العدالة والتنمية إعلان تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بيان لها أن الكيان الصهيوني والإماراتي أدوات وظيفية للصهيونية والإمبريالية العالمية ينفذان مخططاً أمريكياً لطمس هوية الأمة وتسليم فلسطين للعدو الصهيوني.

ودعا البيان كل أحرار العالم والأمة إلى إدانة هذه الخطوة ودعم خيار المقاومة حتى تحرير اليمن وفلسطين والمنطقة من كل أدوات الصهيونية العالمية.

إدانة أحزاب المشترك

أدانت أحزاب اللقاء المشترك الخطوة المستفزة والمستنكرة التي أقدمت عليها دويلة الإمارات مع كيان العدو الصهيوني تحت ما يسمى اتفاق سلام يخدم القضية الفلسطينية والمنطقة.

وأصدرت أحزاب المشترك بيانا اعتبر ت فيه أن تطبيع الإمارات مع كيان العدو الصهيوني يكشف دور الإمارات المفضوح ضد قضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ولفتت إلى أن حرص العدو الإسرائيلي على تسمية الاتفاق بـ “إبراهام” هو لخداع العالم أن الاتفاق ضد إيران وهو ضد كل أبناء الأمة الإسلامية.

وأكدت أحزاب اللقاء المشترك أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الشعب اليمني وأحرار العالم وليست قضية للمزايدة، وأن دويلة الإمارات التي تشارك في العدوان السعودي الأمريكي على اليمن هي ذاتها التي تزايد بتلك القضية المركزية للأمة عبر اتفاق زائف ومدان بشدة مع كيان العدو الإسرائيلي.

حزب الحق

أكد حزب الحق أن ما قامت به دويلة الإمارات من إعلان ما أسمي باتفاق سلام مع العدو الصهيوني هي خطوة خطيرة توضح مستوى الارتماء في حضن العدو.

وأوضح حزب الحق في بيان له أن الاتفاق الإماراتي مع كيان العدو يكشف حقيقة الدور الخائن الذي رسمته دول الاحتلال للكيانات التي صنعتها تحت مسمى دول وإمارات عربية.

ودعا جميع شعوب أمتنا الإسلامية والعربية خصوصا شعوب الجزيرة العربية الذين تحكمهم هذه الأنظمة العميلة إلى إعلان رفضهم وإدانتهم لهذه الخطوات.

ولفت إلى أن استجابة هذه الأنظمة لتوجيهات ترامب ستجرها إلى مواجهة مع شعوب الأمة الإسلامية والعربية التي لن تقبل بالتولي لأعداء الأمة تحت أي مسمى وأي مبرر.