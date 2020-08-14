المشهد اليمني الأول/

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية عنس محافظة ذمار، احد المتهمين بإرتكاب جريمة قتل.

وذكر مصدر أمني أن الامن بالمديرية تمكن من ضبط المدعو (ز. ع. ا) ٣٢ عاما والمتهم بقتل المواطن علي حسين حسن الصباحي ٣٥ عاما، موضحاً أن المتهم قام بإطلاق النار على المجني عليه ما أدى الى مقتله في الحال.

وفي محافظة صنعاء ضبط أمن مديرية سنحان المدعو (أ. م. ع. ا) 53 عاما بتهمة تحرير بصائر مزورة.

وذكر أمن المديرية أن المذكور متهم بتزوير بصائر واختام وانتحال شخصية أحد الأمناء الشرعيين.

هذا وقد جرى احالة المتهمين الى الاجهزة المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية، إستعداداً لإحالتهم الى القضاء.