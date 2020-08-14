المشهد اليمني الأول/

أكد المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، أن مخزون الشركة من مادة الديزل انتهى، ولم يتبق لديها إلا ما يغطي احتياج المستشفيات من هذه المادة لمدة خمسة أيام.

وأشار المتوكل خلال تسليم مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بيان إدانة واستنكار شركة النفط اليمنية، بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، إلى أن الشركة أصبحت عاجزة عن تغطية باقي القطاعات الحيوية وامدادها بمادة الديزل.

وقال “هناك إصرار من قبل تحالف العدوان على الاستمرار في احتجاز سفن المشتقات النفطية رغم المناشدات والمطالبات للأمم المتحدة المتكررة للسماح بدخول السفن لميناء الحديدة، إلا أننا لم نجد منها أي تجاوب”.

وأضاف “للأسف الشديد هم يريدون أن يظل الشعب اليمني في وضعية الإنعاش ما إن ينتهي مخزون شركة النفط من المواد النفطية، يقومون بإنعاش هذا الشعب بسفينة واحدة لا تغطي إلا خمسة أيام “.

مناشدة

وناشد متحدث شركة النفط كل الأحرار في العالم للخروج في وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار حصار الشعب اليمني والمطالبة بالإفراج عن كافة السفن النفطية.

ولفت إلى أن تحالف العدوان احتجز قبل أيام سفينة غاز ليصل إجمالي عدد السفن المحتجزة عٌرض البحر الى 19 سفينة نفطية بإجمالي كمية 430 ألف طن مشتقات نفطية مختلفة، منها 340 ألف طن بنزين وديزل.

وأكد بيان صادر عن موظفي شركة النفط اليمنية والقطاعات الحيوية والخدمية، إدانته واستنكاره لاستمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وطالب البيان الأمم المتحدة القيام بدورها الإنساني في الضغط على دول التحالف للإفراج عن السفن النفطية والسماح دخولها إلى ميناء الحديدة والالتزام بعدم احتجاز السفن مستقبلا.

كما طالب البيان بتحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان، ورفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.