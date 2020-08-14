المشهد اليمني الأول/

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لمصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، من إنتشال جثة أحد المواطنين عقب غرقه في أحد سدود مديرية الرضمة بمحافظة إب.

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن فريق الغوص والإنقاذ المائي انتشل جثة المواطن علي عبدالله ناصر اليحيري البالغ من العمر 18عاما بعد غرقه في سد نجد المساجد بمديرية الرضمة.

وجددت مصلحة الدفاع المدني تحذيرها لجميع المواطنين من السباحة في السدود والحواجز المائية كونها غير صالحة للسباحة، ولفتت إلى أن التنزه أو الاقتراب منها يمثل خطرا على الحياة.