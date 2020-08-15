المشهد اليمني الأول/

أهدى مهرجان حقوق الانسان الاسلامية جائزته السادسة الى قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي والى القائد السابق لحركة الجهاد الاسلامي الفقيد رمضان عبد الله شلح والنائب السابق لهيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد أبو مهدي المهندس.

وعقدت لجنة حقوق الانسان التابعة للسلطة القضائية في ايران مهرجانها السادس عبر الفيديوكنفرانس بمشاركة رئيس السلطة السيد ابراهيم رئيسي ومساعد الشؤون الدولية للسلطة ورئيس اللجنة علي باقري ومندوب مجلس خبراء القيادة آية الله كعبي، والقوا كلماتهم خلال المراسم.

وشارك أيضا في المهرجان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي قائق زيدان ووزير الأوقاف السوري عبد لاستار السيد ووزيرة حقوق الانسان الباكستاني شيرين مزاري ووزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا، وعدد من الناشطين الأجانب في حقوق الانسان.