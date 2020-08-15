المشهد اليمني الأول/

أكد مصدر مسئول في النيابة أن النيابة العامة توالي إجراءات التحري وجمع المعلومات والتحقيق بشأن انتشار ظاهرة ما يسمى بشركات المساهمة غير المرخصة.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة العامة ممثلة بنيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تواصل إجراءات التحري وجمع المعلومات والتحقيق بشأن إنتشار ظاهرة ما يسمى بشركات المساهمة غير المرخصة لجمع الأموال من المواطنين تحت غطاء الإستثمار والمساهمة، بالمخالفة للقوانين النافذة.

ولفت المصدر إلى أنه عند استكمال إجراءات التحقيق سيتم إيضاح النتائج التي توصلت إليها النيابة العامة بما يكفل تطبيق القوانين النافذة وحماية حقوق المواطنين والإقتصاد الوطني.