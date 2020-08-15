المشهد اليمني الأول/

دُشنت اليوم بجامعة صنعاء إختبارات الفصل الثاني للعام الجامعي 2019-2020 في كليات طب الأسنان، الصيدلة، الحاسوب، اللغات، الآداب، البترول والمعادن بعد أن استكملت مقرراتها الدراسية.

واعتبر رئيس الجامعة الدكتور القاسم محمد عباس خلال تفقده الإختبارات بكلية طب الأسنان أن تنفيذ الاختبارات يعكس ثبات وحرص الكادر الأكاديمي والإداري على تجاوز الظروف الاستثنائية الصعبة التي فرضها استمرار العدوان، وتفشي جائحة كورونا، والتي أعاقت استمرار العملية التعليمية في النصف الثاني من العام الجامعي.

وأكد أن بقية الكليات ستجرى فيها الامتحانات بدءاً من الأسبوع المقبل بعد أن استكمال المقررات الدراسية.

وأشار الدكتور القاسم عباس، إلى أن الإختبارات تنفذ وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.