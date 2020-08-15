المشهد اليمني الأول/

ناقش اجتماع في محافظة إب اليوم برئاسة نائب وزير الكهرباء والطاقة عبد الغني المداني، الاستعدادات النهائية لإعادة التيار الكهربائي للمحافظة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير كهرباء منطقة إب المهندس عبدالسلام صبره ونوابه ومدراء والإدارات والأقسام المعنية، الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها في إطار تهيئة وتجهيز المحطات والمحولات بالمحافظة لاستقبال الطاقة الكهربائية من محطة رأس كتنيب بالحديدة.

وفي الاجتماع أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة حرص المجلس السياسي الأعلى على إعادة تشغيل التيار الكهربائي لمختلف المحافظات، بما فيها محافظة إب، ضمن خطة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مرحلة الصمود والتعافي الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة تعاون الجميع لتسهيل عمل الفرق الميدانية وإزالة البناء العشوائي تحت خطوط وأبراج نقل التيار الكهربائي.

وأشاد المداني بمستوى أداء كوادر وعمال وموظفي كهرباء منطقة إب والأعمال المنفذة والمنجزة لإعادة التيار الكهربائي وفقا للخطط المرسومة.

إلى ذلك تفقد نائب وزير الكهرباء والطاقة سير العمل بمشروع التوليد المحلي وإدارة التحكم الوطني ومحطة الكهرباء الرئيسية.

وأشاد بوعي موظفي الكهرباء والطاقة وحرصهم على الحفاظ على ممتلكات مؤسسة الكهرباء ومناطقها في المحافظات.

بدوره أشار مدير كهرباء منطقة إب إلى جهود كوادر المنطقة في إعادة تشغيل التيار الكهربائي إلى المحافظة بشكل كلي خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة دشنت في وقت سابق إعادة التيار الكهربائي إلى عواصم محافظات عمران وحجة ومدينة باجل بالحديدة في إطار خطة وزارة الكهرباء في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، بما يخفف من معاناة المواطنين.