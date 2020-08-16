المشهد اليمني الأول/

ناقش عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي في زيارة لمحافظة عمران اليمنية عدد من القضايا الإجتماعية على رأسها الأضرار التي لحقت بالطرقات والجسور جراء الأمطار الغزيرة بالإضافة إلى قضايا الثأر العالقة في المحافظة.

وتفقد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور في محافظة عمران جراء السيول والأمطار الغزيرة، مشدداً على ضرورة معالجة الأضرار بأسرع وقت.

وتقدر الأضرار التي تعرضت لها الاراضي الزراعية في المحافظة بـ5000الف لبنة، وتضرر عدد من المنازل خلال الأيام الماضية جراء الأمطار والسيول.

وفي إطار توحيد الصفوف لمواجهة العدوان وتسوية أي خلافات إجتماعية، أكد محمد علي الحوثي على ضرورة إنهاء جميع الخلافات بين أبناء الوطن الواحد في محافظة عمران لتوحيد الصفوف والتفرغ لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي وأدواته.

جاء ذلك خلال لقائه مع مستشار رئاسة الجمهورية الشيخ محمد محمد القاز وعضو مجلس الشورى الشيخ محمد حسين الحوري لمناقشة القضايا الإجتماعية في المحافظة.