المشهد اليمني الأول/

نددت فعالية احتجاجية ومسيرة راجلة إلى أمام مقر القنصلية السعودية في نيويورك باستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن تزامنا مع الذكرى السنوية لمجزرة العدوان بحق أطفال ضحيان بصعدة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي نظمها عدد من الناشطين والاتحادات والمنظمات الحقوقية اللافتات المنددة باستمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

وأكد المشاركون أن الجرائم التي أرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق أطفال اليمن وصمة عار بحق المجتمع الدولي، مستنكرين رفع اسم التحالف بقيادة السعودية من قائمة قتلة الأطفال في اليمن.

وكان طيران تحالف العدوان قد استهدف في التاسع من أغسطس 2018م حافلة طلاب ضحيان ما أدى إلى استشهاد وإصابة 112 جلّهم أطفال.