المشهد اليمني الأول/

أقدم طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الأحد، على خرق اتفاق التهدئة في الحديدة، مستهدفا أحد المصانع في مديرية باجل.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 5 غارات على مصنع للزيوت في منطقة العرج بمديرية باجل استهدفت خزانات الوقود الخاصة بمصنع الزيوت بمديرية باجل في خرق فاضح لاتفاق السويد.

وادان المصدر هذا التصعيد الخطير، محملا قوى العدوان التبعات المترتبة على ذلك.

وخلال الساعات المضية شن طيران العدوان 5 غارات على منطقة بيت سعدان في مديرية بني الحارث بصنعاء وغارة على ناطع بالبيضاء و9 غارات على سفيان بعمران و4 غارات على خب والشعف بينها 3 غارات على منطقة المرازيق بالجوف وغارتين على البيضاء.