المشهد اليمني الأول/

دشن وزير التربية والتعليم ومعه وكيل محافظة عمران الأستاذ حسن الأشقص ومدير مكتب التربية والتعليم رئيس، اللجنة الفرعية للاختبارات الأستاذ احمد محسن الشهاري ومدير مكتب الوزير المهندس على عباس اليوم الأحد الاختبارات العامة للشهادة الأساسية بمراكز مجمع الحسين التربوي ومجمع شهداء التربية الاختبارية بمديرية عمران.

وفي التدشين الذي حضره نائب مدير مكتب التربية نائب رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة الأستاذ أحمد القارني ورئيس فريق الإشراف المركزي الوزاري الأستاذ عبدالله الجبرني ومدير الاختبارات علي الكحبي ومدير مكتب التربية بمديرية عمران قاسم الحجزي أكد وزير التربية حرص الوزارة على إنجاح اختبارات الشهادة العامة وتطوير آلياتها بما يتوافق مع أنظمة التصحيح الإلكتروني

وأشارالوزير إلى أهمية الاختبارات كأداة لقياس وتقويم مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات واعتماد مصداقية الشهادة العامة لدى مؤسسات التعليم الأكاديمي داخل الوطن و خارجه مثمناً دورقيادة مكتب التربية واللجنة الفرعية بالمحافظة في الإعداد والتهيئة لبتنفيذ الاختبارات وانحاجها وهو ماظهر جلياً خلال استماعنا للطلاب والطالبات الذين يؤدون الاختبارات والذي يبين قيام مكتب التربية وفرعية الاختبارات بدورهما على أكمل وجه

من جانبة اوضح مدير مكتب التربية والتعليم رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة الشهاري أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات للشهادة الأساسية العامة لهذا العام بلغ 17 الف 574 طالب وطالبة موزعين على (213) مركزاًاختبارياً و(1250 ) قاغة اختيارية في جميع مديريات المحافظة

واشار الشهاري إلى أن حوسبة الاختبارات تسهم في الحد من ظاهرة الغش وكذا الدقة والسرعة في التصحيح وتقدير ورصد الدرجات واختصار الجهد والوقت والتكلفة وتفادي الأخطاء الفنية وذاتية المصحح.

مثمناً جهود قيادة الوزارة ممثلا بالسيد يحي بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم على الجهود التي بذلت لإتجاح الاختبارات بنظام الحوسبة والتي عبر الطلاب عنها بأنها طريقة ممتازة وكذا التقارير الواردة من المديريات يوم أمس في تدشين اختبار الشهادة الثانوية العامة معرباً بقوله ان هذه الخطوة تعد تقلة نوعية لم يتوقعها أحد

وكان مديرعام التدريب محمد النجاشي ونائب مدير عام التأهيل فيصل الحاشدي ونائب مدير مكتب التربية والتعليم أحمد القارني قد حضروا فتح مظاريف الأسئلة بالمركز الاختياري مجمع الحسين التربوي.

وعلى نفس السياق واصل مدير التربية الشهاري ومعه نائبه أحمد القارني وأعضاء اللجنة الفرعية زيد مقبل رطاس وجميل العبسي ومدير مكتب التربية بمديرية جبل يزيد تدشين الاختبارات بالمراكز الاختبارية رقية بقينه وسمية والجيل الجديد بمنطقة جوب.

كما دشن مدير مكتب تربية مديرية عمران الاستاذ قاسم الحجزي ونائبة الاستاذ يحيى الحوثي مركز عائشة ومركز الشهيد محسن الصعر.

تدشين اختبارات الشهادة الأساسية بمحافظة صعدة

كما دُشنت بمحافظة صعدة، اليوم، اختبارات الشهادة الأساسية العامة للعام الدراسي 2019- 2020م بعموم المراكز الاختبارية بمديريات المحافظة.

التدشين الذي تقدمه وكيل المحافظة عبدالله القاسمي ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ عبدالرحمن الظرافي تم في مدارس التوحيد والسلام والثورة والخضراء بمديرية صعدة.

وخلال التدشين أشاد الوكيل القاسمي بالاختبارات بنظام الحوسبة الذي يواكب التطور ونظام العصر الحديث والذي يكون له مخرجات قوية للتعليم حيث تنتهي عملية الغش وتسريب بعض اختبارات المواد كون الاختبار نموذج واحد للجميع والتي كانت تصاحب الاختبارات في الأعوام السابقة

من جانبه أثنى مدير عام التعليم الأهلي والخاص علي الدولة على التدابير الصحية التي تم اتخاذها في ظل وجود جانحة كورونا في جميع المراكز الاختبارية من تعقيم ولبس للكمامات والقفازات وأجهزة الفحص كما أشاد باللجان الامتحانية وجهود مكتب التربية والتعليم على حسن إدارة العملية الاختبارية في المحافظة.

فيما أكد الظرافي بارتياح الطلاب والأهالي للاختبارات بنظام الحوسبة التي تجرى لأول مرة في اليمن والتي تحفظ حقوق الطالب وتمنع عملية الغش وتسريب الاختبارات.

وأضاف قائلا بأن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات الأساسية بلغ( 7059 ) طالبا وطالبة موزعين على( 84 )مركز اختباري.

حضر التدشين نائب مدير أمن محافظة صعدة العقيد منصور الشرعبي ومن اللجنة الوزارية الاستاذ حميد مخارش ونائب مدير عام مديرية صعدة صالح السياغي ومدير مكتب التربية بمديرية صعدة يحيى هادي.