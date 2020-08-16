المشهد اليمني الأول/

نبه المركز الوطني للأرصاد من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب أو السحب المنخفضة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتوقع المركز في نشرته التنبيهية اليوم، استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة تكون بعضها غزيرة أثناء الظهيرة والمساء، يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعده شمالاً وحتى لحج جنوبا خاصة على محافظات ذمار، إب، ريمة، تعز والضالع.

وأشار المركز إلى احتمال امتداد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة وحضرموت، وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وذكر المركز أن الرياح الموسمية مستمرة حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها إلى 45 عقدة.

ودعا المركز المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، وعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

وحذر ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وكانت أمطار متوسطة إلى غزيرة قد هطلت أمس وسجلت في ذمار كمية 12.4ملم وإب 10.3ملم والمحويت 2.4ملم وعمران 2.0ملم وصرفيت المهرة 1.3 وعتق 1.4ملم والسدة 0.3ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على مناطق أخرى في المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية خارج نطاق محطات الرصد الجوي.