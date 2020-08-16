المشهد اليمني الأول/

أغلقت سلطات كيان العدو الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بحر قطاع غزة المحاصر بشكل كامل أمام حركة الصيادين وحتى إشعار آخر، فيما طاردت ولاحقت الصيادين لمنعهم من دخول البحر، في انتهاك فاضح لكل القوانين والاعراف الدولية التي تضمن للفلسطينيين العيش والعمل بأمن وأمان.

وأوضح “مسؤول لجان الصيادين بغزة” زكريا بكر أن “بحرية العدو تنتشر بشكل مكثف في عرض البحر لملاحقة ومطاردة الصيادين وإطلاق النار عليهم لمنعهم من العمل في البحر”.

من جهتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية إن جيش العدو قرر إغلاق البحر بعد مشاورات أمنية وبمصادقة وزير الحرب بيني غانتس وتوصية رئيس الأركان أفيف كوخافي.

وزعمت الصحيفة ان “القرار اتخذ في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة الليلة الماضية، واستمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات في غلاف غزة”.