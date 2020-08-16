المشهد اليمني الأول/

دشن أمين العاصمة حمود عباد، ومعه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالأمانة حمود النقيب ومستشار البرامج بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خلدون صالح اليوم، العمل بمشروع الصرف الصحي بمنطقة غول الشيخ بمديرية بني الحارث بتكلفة 212 مليون ريال.

وأستمع عباد والنقيب ومعهما وكيلي الأمانة مازن نعمان وعلي اللاحجي والوكيل المساعد عبدالوهاب شرف الدين، إلى شرح من مدير المنطقة الفرعية بمشروع الأشغال المهندس منير ثابت الجهة المنفذة، حول المشروع الذي يستهدف توصيل الخط الناقل لشبكة الصرف الصحي بطول أثنين كيلو متر المرحلة الأولى ويستفيد منه 20 ألف أسرة بدعم من البنك الدولي عبر اليونبس.

وأشار أمين العاصمة، إلى أهمية المشروع الذي يخدم الأحياء والمناطق الطرفية والشعبية بأمانة العاصمة التي تفتقر للخدمات الأساسية ..مؤكداً أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.

وثمن عباد، دعم اليونبس والجهات المانحة للمشاريع الخدمية والتنموية بالأمانة لاسيما في مجالات الصرف الصحي والمياه والطرق والنظافة والإنارة وغيرها.

ودعا اليونبس والمانحين إلى رفع سقف الدعم للمشاريع الخدمية والتنموية التي تنفذها أمانة العاصمة في مجال صيانة وترميم شبكات الطرق والصرف الصحي خاصة مع الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

حضر التدشين وكيلا الأمانة المساعدين احسن قاضي وعبدالله الحجري ومدير مشاريع أمانة العاصمة باليونبس خالد باسلامة ونائب مدير مكتب الأشغال ياسر الشيباني.