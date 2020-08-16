المشهد اليمني الأول/

أتلفت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري اليوم 12 طن ونصف دواجن مجمدة وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك بسبب سوء التخزين.

ونقلاً عن وكالة سبأ أوضح مدير الصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة المهندس أحمد القداري أن الكمية المتلفة بحضور ممثل النيابة العامة وصحة البيئة، هي دواجن غير صالحة للاستخدام نتيجة سوء التخزين وفقا لنتائج الفحص والتقييم من قبل المختصين بوزارة الزراعة.

ولفت إلى أن الدواجن والمواد الغذائية في حال تعرضها للتلف تكون فيها مستويات السمية عالية، ما يتطلب إتلافها والتخلص منها حفاظاً على صحة الإنسان.

وأشار القداري إلى أن الصحة الحيوانية والحجر البيطري في الوزارة تتولى متابعة الشحنات الواصلة سواء كانت لحوم مجمدة أو مبردة وفحصها ظاهريا وأخذ عينات مخبرية للتأكد من خلوها من الأمراض.

ودعا مدير الصحة الحيوانية تجار الدواجن إلى الحرص عند استيراد مثل هذه الكميات من الدواجن على الالتزام بالمعايير فيما يتعلق بالحفظ والتخزين .. مؤكداً أهمية التخزين الجيد لمنتجات الدواجن بما لا يعرضهم للخسارة والتأثير على الاقتصاد الوطني.