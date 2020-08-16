المشهد اليمني الأول/

قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في حديث للجزيرة إن السعودية ليس لديها نية للتفاوض ولا رؤية حقيقية للسلام، مضيفا أن الحوثيين مع حوار مباشر مع السعودية، وأن ما جرى بينهم من اتصالات لا يرقى إلى مستوى التفاوض.

كما أكد الحوثي أن الحرب مع السعودية مفتوحة ما لم تتوقف عن استمرار العدوان.

ودعا الحوثي المبعوثَ الأممي مارتن غريفيث إلى تغيير طريقته في التفاوض إذا أراد النجاح في الملف اليمني، موضحا أن الحوثيين يرحبون بخبراء الأمم المتحدة لإصلاح سفينة النفط صافر، ولكن شرط وجود طرف ثالث.

باليستي

ميدانيا قالت قوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف العدوان تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الجنوب.

على الصعيد ذاته شن تحالف العدوان 10 غارات على مناطق في صنعاء والحديدة، وشن طيران العدوان غارتين على محافظة الجوف.