المشهد اليمني الأول/

أوضحت مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن خسائرها المباشرة والغير مباشرة والخسائر المجتمعية جراء الاستهداف والحصار التي طالت موانئ المؤسسة بلغت أكثر من اثنين مليار و160 مليون وأكثر من 316 ألف دولار منذ بداية العدوان.

وحذرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية من أن استمرار قرصنة العدوان واحتجازه سفن المشتقات النفطية الذي سيؤدي الى نتائج كارثية على كافة القطاعات الخدمية..

مؤكدة أن جريمة الاستهداف والحصار التي طالت موانئ المؤسسة تعد خرقا وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها .