المشهد اليمني الأول/

كشف المغرد الشهير “مجتهد”، عن وجود مساومة بين ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، والأمريكان، بشأن تنصيبه ملكا، مقابل أمر خطير للغاية.

وأوضح “مجتهد”، أن المساومة تجري على أساس، إجبار الرافضين في العائلة على مبايعته ملكا، مقابل إعلان التطبيع مع “إسرائيل”.

ولفت إلى أن الخلاف في الأمر، هو أن “الأمريكان يقولون التطبيع أولا، وابن سلمان يقول بيعتي أولا”.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت نقلا عن مسؤول وصفته برفيع المستوى، إن الخطة الأكبر لإسرائيل، هي الوصول إلى التطبيع مع السعودية، باعتبارها أهم دولة خليجية.