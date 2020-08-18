المشهد اليمني الأول/

اشارت بعض التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الإمارات قد تطالب بنقل التكنولوجيا لبعض الأسلحة الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك ، أعربت الإمارات عن اهتمامها بشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35.

لكن من المعروف أن الولايات المتحدة تبيع هؤلاء المقاتلين لعدد محدود من الدول. في الشرق الأوسط ، على سبيل المثال ، باعت المقاتلة لإسرائيل فقط. ولكن الآن بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ، قد يُمنح الإسرائيليون الضوء الأخضر لبيع هذه الأنواع من المقاتلين إلى الإمارات.

وصرحت الإمارات رسمياً أن الهدف من تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو وقف خطة ضم الضفة الغربية ، وبالتالي إحياء “حل الدولتين”. لكن بعض المراقبين يعتقدون أن تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب هو خطوة نحو خلق جبهة جديدة ضد إيران.

بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ، أثير سؤال حول مصلحة الإمارات في إقامة علاقات متنازع عليها مع إسرائيل. حاول الشعب الإماراتي إظهار موافقته مع إسرائيل لصالح فلسطين.

وكتب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ، مهندس الاتفاقية مع إسرائيل ، على تويتر: تم الحصول عليها. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على خارطة طريق للتعاون المشترك والعلاقات الثنائية.

وحاول المسؤولون الإماراتيون ووسائل الإعلام جميعًا تصوير الإجراء الإماراتي كخطوة نحو منع إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، رغم إعلان نتنياهو بعد لحظات من إعلان الاتفاق مع الإمارات أن خطة الانضمام لم تُلغ بل تم تأجيلها فقط. يكون.

لم يقنع تبرير الإمارات لتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل العديد من المراقبين والأطراف في المنطقة ، بما في ذلك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. تساءل الكثيرون عن كيفية استفادة الإمارات من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. خاصة وأن هذا التطبيع فرض تكلفة باهظة على الإمارات من حيث سمعة أبو ظبي في الرأي العام العربي.

مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل واضحة إلى حد ما من اتفاقية التطبيع. تم اختيار دونالد ترامب للإعلان عن هذه الصفقة “التاريخية” لأنه ليس في وضع جيد داخل الولايات المتحدة ويأمل أن يتمكن من إضافة إنجاز مهم إلى سجله قبل الانتخابات الرئاسية.

نتنياهو هو نفسه تقريبا يواجه العديد من التحديات السياسية في الداخل التي قد تسقطه من السلطة. لذلك ، بإعلانها تطبيع العلاقات مع الإمارات ، فإنها تسعى إلى دعم الرأي العام الإسرائيلي. بالطبع ، بالإضافة إلى مصالح نتنياهو ، تم أيضًا خدمة المصالح الوطنية لإسرائيل. ومع ذلك ، كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية غير مجاورة تطبيع رسميًا مع إسرائيل. وكانت آخر دولة عربية وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل هي الأردن ، التي وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994.

لكن الإمارات ظاهرياً لم تستفد من الاتفاق مع إسرائيل. على العكس من ذلك ، فهي تكره الرأي العام في العالم العربي.

ولم تتضح بعد تفاصيل اتفاق أبوظبي مع تل أبيب ، لكن هذا لا يعني أن الإمارات لم تستفد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

يزعم العديد من المراقبين ، بما في ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية والسعودية والأمريكية ، أن أحد المصالح الرئيسية للإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو تشكيل جبهة قوية ضد إيران.

وقال داني دانون ، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة ، على تويتر ، مرحباً بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ، “بصفتي سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ، عملت مع الإمارات في الحرب ضد برنامج إيران النووي وسافرت إلى هناك”.

وقال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران لدى إعلان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي في البيت الأبيض إن “السلام بين العرب والإسرائيليين هو أسوأ كابوس لإيران”. واضاف “ما نشهده اليوم هو تشكيل شرق اوسط جديد”.

ووفقًا لبعض التقارير ، من المرجح أن تقوم البحرين وربما عمان والمملكة العربية السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل نهاية هذا العام.

باستثناء المسؤولين الإماراتيين الذين التزموا الصمت ، صرح المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون صراحة بأن الهدف من اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب هو مواجهة إيران. وزعم نتنياهو صراحة أن الإمارات وإسرائيل “معتدلتان” وتواجهان إيران والتطرف في المنطقة.

من ناحية أخرى ، يبدو أن الشعب الإماراتي قد أدرك أن تطبيع علاقاته مع إسرائيل سينظر إليه على أنه تشكيل ائتلاف جديد ضد إيران. لذلك ، قبل أسابيع قليلة من الإعلان الرسمي عن الاتفاق مع إسرائيل ، بدأوا في تهدئة التوترات مع إيران. قد تكون المكالمة الهاتفية الأخيرة بين وزيري خارجية إيران والإمارات في هذا الاتجاه.

ومع ذلك ، فشلت جهود الإمارات. وفور إعلان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ، أدانته إيران بشدة. وأدى ذلك إلى استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في أبو ظبي.

لم يتضح بعد كيف ستستخدم إسرائيل تطبيع علاقاتها مع الإمارات لمواجهة إيران. يتكهن البعض بأن إسرائيل قد تقيم مراكز مراقبة على الحدود الإيرانية. وأشار آخرون إلى أن إسرائيل قد تحاول تعطيل العلاقات الاقتصادية بين إيران والإمارات.

كما أنه من غير الواضح كيف ستستخدم الإمارات إسرائيل لمواجهة إيران. لكن يبدو أن الشعب الإماراتي يعتزم استخدام قضية تطبيع العلاقات لتعزيز قدراته العسكرية والاستخبارية. بالإضافة إلى الرغبة في شراء أسلحة حديثة ، فقد كانوا مهتمين أيضًا بنقل تكنولوجيا الأسلحة إلى وطنهم. تشير بعض التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الإمارات قد تطالب بنقل التكنولوجيا لبعض الأسلحة الإسرائيلية.