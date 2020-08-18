المشهد اليمني الأول/

هوك هو أحد المسؤولين الأمريكيين القلائل الذين هربوا من قيود البيت الأبيض وأجهزة السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة ، بعد أن احتفظ بمنصبه بعد الإطاحة بوزير الخارجية ريكس تيلرسون.

في الأسبوع الماضي ، أقر وزير الخارجية مايك بومبيو بفشل سيناريو الضغط الأقصى الأمريكي على الانهيار الاقتصادي لإيران وإنهاء النفوذ الإقليمي لإيران في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للدفاع عن ميزانية وزارة الخارجية. توقع الخبراء أن ترامب سيضحي مرة أخرى بأحد مشاة له لتبرير فشل سياساته ، لكن قلة من المرجح أن يعتقد أن بريان هوك كان الضحية.

تشير دراسة وقائع المشهد في هذا الصدد إلى أن تشكيل فرقة العمل الإيرانية في وزارة الخارجية الأمريكية منذ آب (أغسطس) 2016 قد لعب دورًا رئيسيًا في التأثير على استراتيجية الولايات المتحدة للضغط الأقصى ضد جمهورية إيران الإسلامية ؛ لأن مجموعة العمل الإيرانية ، التي كان برايان هوك مسؤولاً عنها منذ البداية.

كان لها خصائص مهمة وتمكنت من تقليل تأثير المنافسات والخلافات بين المؤسسات المحلية الأمريكية على إيران ، ومن ناحية أخرى ، إجراءاتها الفعالة في كان تصعيد العقوبات على إيران بسبب تحديد مشاريع صغيرة جدًا وأكثر من 300 خبير وكامل قدرة جهاز السياسة الخارجية الأمريكية ضد إيران ، لكن بعد ثلاث سنوات فشل في هزيمة ترامب في هزيمة إرادة الشعب الإيراني وانهيار الاقتصاد والاستسلام. نجح الإسلام.

أقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بفشل حملة الضغط الأقصى الأمريكية ضد إيران في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن ميزانية العام المقبل. رداً على سؤال من السناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول فعالية السياسة الأمريكية تجاه إيران ، زعم بومبيو أن حملة الضغط الأقصى كانت فعالة ، لكنها فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في تغيير سلوك الحكومة الإيرانية. وقال إن وزارة الخارجية الأمريكية شنت “بكل قوتها” حملة من الضغوط القصوى ، مضيفًا أن الولايات المتحدة تمكنت من تقليص 90٪ من عائدات النفط الإيرانية.

من الواضح أن العقوبات نجحت. لقد دمروا قدرة النظام على مساعدة حزب الله والميليشيات الشيعية في العراق ، لكن من الواضح أنهم لم يحققوا هدفهم النهائي في تغيير سلوك النظام الإيراني.

إن مراجعة الشروط الـ 12 التي وضعها بومبيو عندما غادر ترامب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 مايو 2016 ، تثبت هذه الحقيقة ، لأن الولايات المتحدة تتعرض لهذه الضغوط ؛ لم يكن بإمكانها وقف برنامج إيران النووي فحسب ، حيث اضطرت إيران إلى استئناف أنشطتها النووية بعد أن أطاح ترامب ببرجام وفشل الأوروبيون في الوفاء بالتزاماتهم.

وتمكنوا حتى الآن من تعويض بعض قدرات برجام المفقودة. استمر البرنامج الصاروخي الإيراني بقوة ، رغم استشهاد سردار سليماني ، وأثر دماء ذلك الشهيد وجهود قوات جبهة المقاومة عززت ووسعت من قدرات الجبهة في مختلف المجالات ، ووجود القوات الإيرانية في سوريا بإجراءات أساسية واتفاق عسكري مع تم توطيد الحكومة الشرعية في سوريا ، والأهم من ذلك أن إيران لم تستجب لدعوات ترامب المتكررة للمفاوضات ، ولا المساعي الأمريكية لإضعاف أو تفكيك النظام الإيراني على الرغم من الضغوط والعقوبات.

لكن في مساء الخميس ، 7 أغسطس ، عندما أعلن برايان هوك ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى إيران ورئيس مجموعة العمل الإيرانية في وزارة الخارجية ، استقالته ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست صباح الجمعة. كتب مسؤول حكومي أمريكي كبير سابق أن هوك طُلب منه الاستقالة حتى يتمكن من تحمل المسؤولية عن فشل استراتيجية واشنطن ضد إيران. وقال المسؤول الكبير السابق لصحيفة واشنطن بوست بشرط عدم الكشف عن هويته “لقد كسرت إيران القيود المفروضة على التخصيب وتراكم [اليورانيوم] وتطوير أنظمة الإمداد”.

“وفقًا لجميع البيانات التجريبية ، فإن “الوضع” الحالي أسوأ من [الوجود الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة] ، وهم (الإيرانيون) زادوا بشكل كبير من أفعالهم السيئة.” وختم بالقول “إذا كنت تعتقد أن هذه الإستراتيجية كانت ناجحة ، فأنا لا أعرف لماذا يجب عليك إقالة ممثلك”.

على الرغم من أن استقالة براين هوك أو إزالته ليس مهمًا لإيران بسبب التغيير ونقل القطع ويجب أن تتبع إيران مسارها الواضح ، لكن من الضروري الانتباه إلى بضع نقاط في هذا الصدد:

1. تم تعيين إليوت أبرامز ، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لفنزويلا ، خلفًا لبريان هوك. فشل أبرامز في محاولة فنزويلا فرض غيدو على الشعب الفنزويلي بدلاً من مادورو ، الرئيس الشرعي للبلاد ، وفشل السيناريو الأمريكي في فنزويلا عمليًا. هو من أخطر الداعمين لإسرائيل في النظام الأمريكي ولديه صداقة قديمة مع نتنياهو والمتطرفين اليمينيين في إسرائيل ، وفي الواقع ، استمر الفريق المتطرف في البيت الأبيض في اتباع سياسات فاشلة.

۲. لا يبدو أن ترامب قد تعلم من إخفاقات الماضي ، واتخذ قرارًا لإظهار أنه سيواصل سياسته في تصعيد الضغط على إيران من أجل تعزيز محفظته وكسب أولئك الذين يريدون تصعيد الضغط على إيران. يشير انتخاب أبرامز الآن إلى نية ترامب الرهان على الحصان الخاسر.

3. تخطط الولايات المتحدة لإعادة التصويت على قرارها المقترح في مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة لمنع رفع حظر الأسلحة عن إيران ، وكُلف برايان هوك في الأسابيع الأخيرة بزيارة دورية للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وافق على سحبهم إلى القرار ، لكن من الواضح أن رحلاته إلى البيت الأبيض باءت بالفشل. في الأسابيع الأخيرة ، كانت هناك شائعات عن نزاع بين بريان هوك ورئيسه بومبيو ، في بعض الحالات ، ويمكن أن يمهد الطريق لهذا التغيير.

4. على الرغم من أن هذا التغيير هو نجاح لإيران بسبب اعترافها بفشل سياسات البيت الأبيض السابقة مثل الإطاحة بجون بولتن ، إذا خلص ترامب إلى أنه سيخسر الانتخابات ، فإنه سيشرع في مغامراته في السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. سيزيد ويطالب بمزيد من اليقظة من الجهاز الدبلوماسي الإيراني. أناس مثل ترامب مهتزون نفسياً ، لا يمكن توقع سلوكهم أو تقييمه في إطار منطقي.

5. يُظهر فشل استراتيجية الضغط الأقصى ، إلى جانب انهيار فريق ترامب المتطرف ، الطريقة الصحيحة للنظام الإسلامي لمواجهة غطرسة البيت الأبيض.

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عباس حاجي نجاري