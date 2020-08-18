المشهد اليمني الأول/

وجه وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، بسرعة محاسبة مدراء مراكز الشرطة الذين تورطوا بالتعاون مع ملاك العقارات الذين يسعون لرفع الإيجارات والتعسف بالمستأجرين والمساهمة في مضاعفة قساوة الظروف المعيشية التي تعصف بالمواطنين نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي.

وشدد وزير الداخلية في التوجيه الذي تلقاه مفتش عام وزارة الداخلية، و مدراء أمن المحافظات ومدير أمن العاصمة على تفعيل مركز الشكاوى 189 لاستقبال شكاوى المستأجرين والبت فيها سريعا ومحاسبة من يتقاعس عن التجاوب مع شكاويهم.