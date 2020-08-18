المشهد اليمني الأول/

اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ومحافظ صعدة محمد جابر عوض ورئيس لجنة التعليم العالي والشباب بمجلس النواب مرتضى جدبان ،اليوم الثلاثاء، على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بجامعة صعدة .

وتفقدوا خلال الزيارة التي رافقهم فيها رئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران ووكيل المحافظة صالح عقاب، القاعات الاختبارية، واستمعوا لإيضاح حول الصعوبات التي تواجه الطلاب.

كما اطلعوا على حجم الدمار الذي تعرضت له مباني ومنشآت الجامعة جراء غارات طيران العدوان التي استهدفت كافة البنى التحتية للجامعة.

وعقد وزير التعليم العالي ومحافظ صعدة ورئيس لجنة التعليم، اجتماع ضم رئاسة الجامعة وعمداء الكليات كرس لمناقشة احتياجات الجامعة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد الوزير حازب، استعداد الوزارة عرض احتياجات الجامعة على مجلس الوزراء لحشد التمويلات والإسهام في اعتماد ميزانية تشغيلية لها لأهميتها في استيعاب طلاب المحافظة والمحافظات المجاورة.. مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي ستركز خلال الفترة القادمة على الدفع نحو فتح كليتي الطب والزراعة بجامعة صعدة.

فيما تطرق رئيس جامعة صعدة الدكتور الحمران، إلى سير العمل بالجامعة والظروف الاستثنائية التي نشأت فيها وعدم وجود ميزانية تشغيلية.. مؤكدا أهمية دعم الجامعة لإيجاد بنى تحتية باعتبارها جامعة ناشئة.