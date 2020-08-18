أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له اليوم عن عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء.

وتم خلال العملية سقوط أكثر من 250 من العناصرِ التكفيريةِ ما بين قتيلٍ وأسيرٍ ومصاب، وتدميرِ أكثرَ من اثني عَشَرَ معسكراً وتجمعاً لتلك العناصرِ في نفسِ المنطقة.

كما تم تحريرِ1000 كيلومترٍ مربع خلال العملية العسكرية، إضافة الى إغتنامِ كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ، والعثورِ على المئاتِ من الأحزمةِ الناسفةِ والعبواتِ المتفجرة.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ).

بعونِ اللهِ وفضلهِ حققتْ قواتُنا المسلحةُ في إطارِ مواجهةِ العدوانِ الغاشمِ على بلدِنا إنجازاً عسكرياً مهماً تمثلَ بالقضاءِ على إحدى الجبهاتِ العسكريةِ الهامةِ للعدوانِ في مديريةِ (ولدْ ربيع) بمحافظةِ (البيضاءَ) والمناطقِ المجاورةِ لها، التي كانتْ خاضعةً لمرتزقةِ العُدوانِ من الجماعاتِ التكفيريةِ والأدواتِ الاستخباريةِ الأجنبيةِ ما يسمى بالقاعدةِ وداعش، وقد أدتِ العمليةُ العسكريةُ النوعيةُ إلى:

_سقوطِ أكثرَ من مِائتينِ وخمسينَ 250 من العناصرِ التكفيريةِ ما بين قتيلٍ وأسيرٍ ومصاب.

_تدميرِ أكثرَ من اثني عَشَرَ معسكراً وتجمعاً لتلك العناصرِ في نفسِ المنطقة.

_ تحريرِ ألف كيلومترٍ مربع.

_ إغتنامِ كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ، والعثورِ على المئاتِ من الأحزمةِ الناسفةِ والعبواتِ المتفجرة.

هذا وقد ساندَ العُدوانُ مرتزقتَهُ من عناصرِ ما يسمى داعشَ والقاعدةِ بعشراتِ الغاراتِ إلى جانبِ الدعمِ بالمالِ والسلاح.

إن القواتِ المسلحةَ وهي تعلنُ عن هذا الإنجازِ الكبيرِ في إطارِ معركتِها الوطنيةِ لَتؤكدُ لشعبِنا اليمنيِّ العظيمِ إستمرارَها في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ حتى تحريرِ أراضي الجمهوريةِ اليمنيةِ وتحقيقِ الإستقلال.

وسيتمُّ الكشفُ عن تفاصيلِ العمليةِ العسكريةِ النوعيةِ خلالَ الأيامِ القادمة إن شاءَ الله.

عاشَ اليمنُ حُراً عزيزاً مستقلاً..

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة..

صنعاء، الثامن والعشرين من ذي الحجة 1441هجرية

الموافق الثامنْ عَشَر من أغسطس 2020م