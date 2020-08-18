المشهد اليمني الأول/

أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة “أبهيجيت غوها” عن قلقه البالغ تجاه الضربات الجوية التي استهدف بها طيران العدوان مخزن وقود بمصنع للزيوت في منطقة العرج الأحد الفائت.

وفي بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مساء اليوم الثلاثاء، قال البيان: “يشعر رئيس لجنة تنسيق إعادة الإنتشار (RCC) بالقلق بشكل خاص إزاء الضربة الجوية التي أصابت وأضرمت النار في مخزن الوقود بمصنعٍ للزيوت في منطقة العُرج، بين مدينة الحُديدة وميناء الصليف، في يوم 16 آب / أغسطس”.

واكتفى بيان رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة بقوله: “يحث الفريق غوها الأطراف على مراعاة سلامة الشعب اليمني وعدم استهداف المنشآت المدنية”، حسب تعبيره.

وفيما يتحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة عن غارات طيران العدوان الأحد الفائت، شن طيران العدوان ظهر اليوم الثلاثاء 6 غارات على مزرعة الحاشدي بمنطقة العرج في مديرية باجل في خرق فاضح ومتكرر لاتفاق السويد.

صور من استهداف طيران العدوان لمصنع للزيوت في منطقة العرج بمديرية باجل بالحديدة