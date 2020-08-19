المشهد اليمني الأول/

كشفت وثائق قضائية،عن اعتقال المدعين العموميين ضابط سابق بوكالة الاستخبارات المركزية، واتهامه بالتجسس لصالح الحكومة الصينية.

وأفادت شبكة “إن بي سي”، بأن المتهم ألكسندر يوك تشينغ ما، البالغ من العمر 67 عامًا، والضابط المخضرم الذي خدم في صفوف وكالة الاستخبارات المركزية 15 عامًا.

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ويوجه الادعاء العام إلى ما تهمة، انتهاك قوانين بانتهاك قوانين التجسس الأمريكية حيث باع معلومات استخبارية إلى الحكومة الصينية.

وقال تقرير الشبكة إنه بعد 12 عاما من تقاعد ما في عام 1989، التقى بخمسة ضباط على الأقل من وزارة أمن الدولة الصينية في هونغ كونغ، حيث كشف معلومات سرية للغاية عن الدفاع الوطني.

علاوة على ذلك، بدأ ما العمل متخصص لغوي صيني في المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في هونولولو، هاواي، واستخدم تصريحه الأمني لنسخ أو تصوير وثائق سرية حول الصواريخ الموجهة وأنظمة الأسلحة، من بين معلومات سرية أخرى قدمها للمسؤولين الصينيين.

ووفقا للتقرير، كان لدى ما أحد الأقارب الذي عمل أيضا في وكالة الاستخبارات المركزية وتجسس لصالح الصين.