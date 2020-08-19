المشهد اليمني الأول/

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن غداً الخميس 1 محرم 1442 هجرية الموافق 20 أغسطس الجاري، إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية استناداً إلى المادة 3 الفقرة أ من القانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

وبهذه المناسبة الدينية رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام أجمل التهاني وأطيب التبريكات إلى قائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني والمرابطين في الجبهات.. سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.