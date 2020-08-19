المشهد اليمني الأول/

بارك مجلس التلاحم الشعبي القبلي لقبائل اليمن الاحرار والقيادة الثورية والسياسية العملية النوعية الجديدة التي حررت منطقة ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء.

وأحيا مجلس التلاحم الشعبي القبلي باجلال واكبار المواقف الوطنية الأبية لمشايخ ووجهاء وقبائل البيضاء عموما وقبائل مديرية القرشية قيفه خصوصا.

واعتبر مجلس التلاحم هذه المواقف الوطنية الحرة لقبائل البيضاء وقيفة تعكس حجم الوعي المجتمعي وتكشف زخم الالتفاف والاجماع القبلي الشعبي الوطني الواسع مع أبناء القوات المسلحة.

كما شد بسواعد القيادة السياسية والثورية لمواصلة معركة الكفاح والنضال الوطنية المقدسة حتى تحرير كافة أراضي الجمهورية اليمنية.

ودعى كافة قبائل اليمن الاحرار لمواصلة النفير العام ورفد جبهات الناموس والشرف والكرامة بالمال والرجال نحو نيل اليمن أرضا وانسانا كامل حريته واستقلاله.