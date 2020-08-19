المشهد اليمني الأول/

أقرت المحكمة الجزائية بمحافظة صعدة اليوم ، حجز قضية جريمة استهداف حافلة طلاب ضحيان، إلى 16 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي رياض الرزامي وحضور رئيس النيابة القاضي إبراهيم جاحز محامي أولياء الدم والمحامي المنصب عن المتهمين، تم الاكتفاء بما ورد في ملف القضية، وطلب حجز القضية للحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت لـ 61 شخصا اولهم المدعو دونالد ترامب ، واخرهم حميد مجلي تهمة قتل 42 طفلا وجرح 70 اخرين ، بقنبلة ذكية نوع (mk82) تصنيع شركة جيزال ديناميكس الأمريكية من منظومة سلاح القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية، تم اسقاطها من طائرة تابعة لتحالف العدوان مستهدفين بها الحافلة التي كان يستقلها الأطفال في سوق ضحيان بصعدة في التاسع من أغسطس 2018م.