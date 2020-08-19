المشهد اليمني الأول/

قال رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان: “ليعترف من أراد الاعتراف بإسرائيل.. باكستان لا يمكنها الاعتراف بها مطلقا”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها رئيس الوزراء عمران خان، مساء الثلاثاء.

وأضاف: “إنها وصايا القائد العظيم المؤسس محمد علي جناح، تحلق مع روح باكستان العلامة محمد إقبال رحمهما الله”.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وكيان العدو الإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع حيث اعتبرته القيادة الفلسطينية وفصائل بارزة مثل “حماس” و”فتح”، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.