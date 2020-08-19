المشهد اليمني الأول/

أيدت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة عقوبة الإعدام ضد مدانان بجريمة الانتماء لتنظيم القاعدة والاشتراك في القتال ضد أفراد الجيش واللجان الشعبية.

وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله على فرحان النجار رئيس الشعبة وبحضور ممثل النيابة الجزائية المتخصصة عبدالله السبل , بتأييد عقوبة الإعدام حدا وتعزيراً بحق (ا.ص.ع)20عاماً والإعدام تعزيرا بحق(ع.ج.ع)23عاما.

كما قضت الشعبة الجزائية الإستئنافية بتعديل ما قضى به الحكم الابتدائي على مدان آخر (م.ح.ج )35 عاماً من الإعدام تعزيرا إلى الحبس مدة عشر سنوات ووضعه تحت رقابة الأمن لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى إلزامه بتقديم كفيل بحسن السيرة والسلوك وقطع كل صلة تربطه بعناصر تنظيم القاعدة وقوات تحالف العدوان.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في إبريل من العام 2018م بإدانة متهمان وفي سبتمبر من العام 2018م، بإدانة متهم بما نسب إليهم في صحيفة الإتهام المقدمة من النيابة العامة بالاشتراك في عصابة مسلحة(تنظيم القاعدة) والوقوف إلى جانب قوات تحالف العدوان على اليمن ورفد العدو بعدد من الأفراد للاشتراك في القتال ضد أفراد الجيش واللجان الشعبية أثناء تأدية واجبهم بحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

المحكمة الإسئنافية