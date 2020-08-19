عرس جماعي لـ40 عريسا من أبناء الحديدة المرابطين في الجبهات

المشهد اليمني الأول/

أحتفل بمحافظة الحديدة اليوم الأربعاء، بزفاف أربعين عريسا من الأبطال المرابطين في الجبهات من أبناء المحافظة في العرس الجماعي العاشر الذي نظمته مؤسسة يمن ثبات التنموية ضمن مشروع “العفاف” تحت شعار” لنكن شركاء في صناعة النصر”.

وفي العرس أكد القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم أهمية الأعراس الجماعية للتخفيف من أعباء تكاليف الزواج والمساهمة في مساعدة أبناء الجيش واللجان الشعبية لإكمال نصف دينهم.

ولفت إلى اهتمام السيد القائد عبدالملك الحوثي بالمرابطين وتأكيده على مؤسسة يمن ثبات بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرهم وأبنائهم .. مبينا أن تنظيم العرس الجماعي العاشر للمؤسسة يتزامن مع انتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وأكد أن أبناء الجيش واللجان الشعبية يستحقون الرعاية والاهتمام عرفاناً بما يسطروه من تضحيات وملاحم بطولية في مختلف الجبهات والميادين لا سيما إكمال نصف دينهم ضمن مشاريع مؤسسة يمن ثبات . داعيا رجال المال والميسورين ورجال الخير إلى دعم مشاريع المؤسسة.

وفي الحفل الذي حضره وكيلا المحافظة عبد الجبار أحمد محمد وعلي أحمد قشر وقائد اللواء الساحلي العميد الركن محمد علي القادري وعدد من المسؤولين في السلطة المحلية والجهات الخدمية والعلماء والمثقفين والشخصيات الاجتماعية.

أشار مدير الاعلام بمؤسسة يمن ثبات التنموية بالمحافظة أكرم الاهدل إلى أن العرس الجماعي العاشر الذي تنظمه المؤسسة بالشراكة مع السلطة المحلية والمكتب الإشرافي في إطار مشروع العفاف يجسد الهوية الإيمانية والارتباط الصادق بالله تعالى وتحصين الشباب بقيم ومبادئ العفاف والطهر

وأوضح أن المؤسسة رفعت شعار “لنكن شركاء في صناعة النصر ” قولا وعملا.. مشيدا بمستوى التعاون والدعم المقدم من عدد من الجهات الخيرية الفاعلة .

هذا وقد بدأت فعاليات العرس منذ الصباح بحفلة فنية خطابية كما أقيمت جلسة فنية في فترة العصر فيما كانت الزفة المسائية ختام فعاليات العرس الجماعي بمشاركة عدد من الفرق الفنية التي أحيت حفلات العرس.