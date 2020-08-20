المشهد اليمني الأول/

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من محافظات الجمهورية فيما ستكون الأجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية اليوم، أن أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً ستهطل خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية مع احتمال امتدادها شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى غرب هضبة حضرموت.

وأشار إلى أن أجزاء من السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها قد تشهد أمطار متفرقة.

بأن الأجواء في المناطق الصحراوية والساحلية ستكون حارة، والرياح الموسمية شديدة في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والتدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب أو السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، وربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ولفت إلى هطول أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي، يوم أمس شملت أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية.