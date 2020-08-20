المشهد اليمني الأول/

خرج أهالي قرية الجسر بمنطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي بمظاهرة احتجاجية على الوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي وضد ممارسات ميليشيا “قسد” الإجرامية بحق الأهالي.

وأفادت وكالة سانا السورية بخروج أهالي قرية الجسر في منطقة الشدادي بمظاهرة احتجاجية رفضا للاحتلال الأمريكي وللمطالبة بطرد ميليشيا “قسد” التي أمعنت في إجرامها وخروج القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية ووقف الانتهاكات ونهب ثروات وخيرات البلاد.

وتشهد مناطق عدة في الجزيرة السورية مظاهرات رافضة للوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي ولسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من الذين تدعمهم في تلك المناطق.

خرج أهالي قرية الجسر بمنطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي بمظاهرة احتجاجية على الوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي وضد ممارسات ميليشيا “قسد” الإجرامية بحق الأهالي.

وأفادت وكالة سانا السورية بخروج أهالي قرية الجسر في منطقة الشدادي بمظاهرة احتجاجية رفضا للاحتلال الأمريكي وللمطالبة بطرد ميليشيا “قسد” التي أمعنت في إجرامها وخروج القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية ووقف الانتهاكات ونهب ثروات وخيرات البلاد.

وتشهد مناطق عدة في الجزيرة السورية مظاهرات رافضة للوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي ولسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من الذين تدعمهم في تلك المناطق.