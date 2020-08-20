المشهد اليمني الأول/

هنأ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني العزيز والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية 1442هـ.

واستعرض السيد عبد اللمك في كلمته مساء اليوم الخميس المراحل التي مرت بها الرسالة الإلهية مؤكداً أن رسالة الله العظيمة تمتلك كل عناصر النجاح فهي دعوة الحق وهي رسالة من الله الملك الرب الإله وتنسجم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

وقال السيد عبد الملك: لم يكن في واقع الرسالة او الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يبرر للمجتمع المكي على أن يبتعد او ينفر او لا يتقبل او يعاند الرسالة الإلهية فلم يكن هناك من قصور مطلقاً لا في النبي ولا في رسالته ولا مضمون الرسالة التي يقدمها.

وأوضح السيد عبد الملك إلى أن التبعية للطغاة والمجرمين أعاق أكثرية المجتمع المكي عن تقبل الرسالة او الايمان بها.. وعندما بدأ الرسول البحث عن مجتمع بديل يتقبل الرسالة الإلهية بعدما أذن الله له بالهجرة ، كان الشرف العظيم والتوفيق الكبير من نصيب قبيلتين يمنيتين من الأوس والخزرج.

واشار إلى أن الانصار امتازوا عن مجتمع مكة ـ الذي كان مادياً ومعجباً بالطغاة والمستكبرين وفشل ولم يتأهل لهذا الشرف الكبير ـ بمميزات مهمة وراقية جمعها الله في كتابه الكريم بقوله {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }

وأكد أن الأمة اذا ارادت ان تعود إلى الصدارة وان تكون هي المؤثرة لا المتأثرة بل أن تكون مع استقلالها هي المؤهلة لقيادة المجتمع البشكري كافة فعليها ان تلتفت الى هذه المواصفات المهمة جداً وهي مواصفات مشرفة وقابلة للتطبيق والتحلي بها في واقع الناس.

ولفت إلى أن الإيمان حالة حاكمة تحكم في الانسان كل تصرفاته ومواقفه حتى في روحيته وسلوكياته حتى في مواقفه بمعيار التوجيهات الإلهية، هذا هو الإيمان الذي يرتقي بالإنسان ويشرف ويعظم بالإسنان ويجعل من الإنسان إنساناً لا يبقى كالأنعام أو أظل..

وأوضح السيد عبد الملك أن الإنسان لا يمكن أن يكون قابلا لأن ينصهر ضمن امة ويذوب ضمن أمة ويندمج ضمن امة تجتمع على قيم وتعليمات عظيمة مصدرها الله تعالى إلا اذا تخلص من الأنانية.

وأشار إلى أن البعض من الناس ليس حتى في مستوى ان يقدم من سعته وليس ان يؤثر على نفسه أن ينفق مما اتاه الله أن يواسي من فضل ما معه قد يبخل بذلك، البعض من الناس لا يفكر إلا بما يأخذ ، مشيراً إلى أن مجتمع الأنصار لم يكونوا يحملون نفسية الأخذ، بل روحية العطاء.

وأكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الأمة اذا تحررت من قيود الخوف والطمع كانت صابرة ومتجلدة ومتحملة تحمل المشروع ويمنحها الله العون والتوفيق والنصر وتواجه كل التحديات والصعوبات.