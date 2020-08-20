أوضح السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الطائرات الأمريكية والقنابل الأمريكية حضرت لمساعدة الجماعات التكفيرية ” داعش والقاعدة” في البيضاء التي لطالما ادعت أمريكا محاربتهم.

وأشار إلى أن التكفيريين في البيضاء كانوا يشكلون بؤرة شر هناك، بدعم فاضح من تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد حرص التكفيريون على استغلال الدعم من تحالف العدوان لتثبيت تواجدهم في قيفة و يكلا للتقدم باتجاه بقية محافظة البيضاء، ومحافظات ذمار وصنعاء، مؤكداً أن بعض أمراء “القاعدة وداعش” قتلوا في العملية العسكرية الأخيرة في البيضاء.

حث الحكومة والشعب على التعاون في معالجة أضرار السيول

كما حث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته اليوم بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية 1442هـ الجميع رسمياً وشعبياً على التعاون لمعالجة الأضرار التي نتجت من الأمطار والسيول مؤخرا في البلاد.

وأكد ضرورة تعاون المواطنين مع الدولة لمعالجة أضرار السيول وممكن حينها تحقيق الكثير في هذا المجال، مشيراً إلى أن من المهم التركيز على إقامة السدود بقدر ما يمكن وبتصميم صحيح للاستفادة من نعمة الأمطار بشكل فاعل

ولفت إلى أنه لا يمكن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تقصير الحكومات السابقة، لكنها معنية بإيجاد حلول لموضوع السدود وأضرار الأمطار.

وأوضح السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن القطاع الزراعي مهم وحيوي ويمكن أن يمثل سندًا كبيرًا لشعبنا في مواجهة الحصار.

استمرار المقاومة ورفد الجبهات

وأكد السيد عبد الملك على أهمية أن تستمر كل المناطق والقبائل بالنفير ودعم الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان والحصار.

مشيراً إلى أن توكُلنا على الله وصبرنا وثباتنا وتحمل لمسؤوليتنا سيوصلنا بإذن الله إلى النصر المحتوم.