المشهد اليمني الأول/

نُفذت بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم مبادرة الشهيد إبراهيم بدرالدين الحوثي لزراعة أشجار الباولونيا، بالشراكة بين بيت المبادرات بالمديرية ومؤسسة بنيان التنموية.

وأكد مقرر اللجنة الزراعية السمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي الحرص على تنفيذ المبادرات المجتمعية المختلفة، خاصة مبادرة زراعة أشجار الباولونيا التي تٌعد المصدر الرئيس لمادة الأخشاب.

وأشار إلى أن زراعة أشجار الباولونيا يأتي عرفاناً باهتمام الشهيد إبراهيم الحوثي ودعوته لزراعة هذا النوع من الأشجار وصولا إلى الاستغناء عن استيراد الأخشاب.

فيما اعتبر منسق برنامج الأمانة ومحافظة صنعاء بمؤسسة بنيان وائل مهدي، مبادرة الشهيد إبراهيم الحوثي لزراعة اشجار الباولونيا، خطوة إيجابية وتجربة فريدة من نوعها في اليمن.

وأوضح فوائد أشجار الباولونيا المتعددة وما تمثله من مصدر لإنتاج الأخشاب في العالم .. مشيدا بجهود الشباب المبادرين والمتطوعين لإطلاق هذه المبادرة.