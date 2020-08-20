المشهد اليمني الأول/

دشنت بمحافظة ريمة اليوم توزيع مساعدات إيوائية للمتضررين جراء سيول الأمطار بمديرية الجبين مقدمة من جمعية الهلال الأحمر بالتنسيق مع فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة.

وأشاد أمين عام محلي ريمة حسن العمري بمبادرة جمعية الهلال الأحمر في تقديم المساعدات الإيوائية للمتضررين جراء السيول، والتخفيف من معاناتهم.

وحث على مضاعفة الجهود لتوفير الاحتياجات الطارئة للمتضررين، لتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة في ظل الظرف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة يعيش الضبيبي، أوضح ممثل جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة محمد العزيزي، أن المساعدات الإيوائية تستهدف ألف و210 أسرة متضررة في مديرية الجبين جراء الأمطار والسيول.

حضر التدشين مدير مديرية الجبين بدر الزايدي ومدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة هلال الحداد.