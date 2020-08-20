المشهد اليمني الأول/

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء اليوم ندوة فكرية حول الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم تحت شعار “الهجرة النبوية دروس وعبر”.

ركزت الندوة بحضور نائب مشرف المحافظة يحيى المؤيدي ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد أيمن شرف الدين على الدروس والعبر من هذه المناسبة والتحولات التي تحققت للإسلام وأهمية استيعاب الدلالات والأبعاد من الهجرة المشرفة.

وخلال الندوة أشار نائب وزير الأوقاف العلامة فؤاد ناجي إلى أن هجرة الرسول من أبرز أحداث المسيرة النبوية التي غيّرت وجه التأريخ ومجرى الحياة الإنسانية .. مشيراً إلى عظمة هذه المناسبة ومكانتها وما تحمله من قيم ومعاني سامية في نفوس أبناء الأمة.

وأكد أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية والتذكير بمدلولاتها العظيمة وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان طال كافة مقومات الحياة الإنسانية، ما فاقم من معاناة اليمنيين وأوضاعهم المعيشية.

كما أكد نائب وزير الأوقاف أن صمود اليمنيين وثباتهم للعام السادس في مواجهة تحالف العدوان ومقارعة قوى الظلم والطغيان، هو امتداد للقيم والمبادئ التي حملها أجدادهم من الأوس والخزرج الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام ورفعوا راية الإسلام منذ وقت مبكر لبزوغه.

وقدّمت خلال الندوة ثلاثة محاور، تطرقت إلى عظمة ذكرى هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذين استجابوا لقائدهم وانتصارا منهم لدين الله وللعقيدة التي خرجوا من أجلها طواعية وتأسيساً لكيان الأمة وفق منهاج النبوة وشريعة الإسلام.

وعرض وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ صالح الخولاني المحور الأول للندوة بقراءة تحليلية لأسباب ودوافع الهجرة النبوية كأهم حدث يستحضره المسلمون بداية كل عام هجري وأهم الدلالات لتأصيل منهجية التعامل مع التأريخ عامة والمناسبات الدينية بصورة خاصة.

فيما تطرق إبراهيم العبيدي في المحور الثاني بعنوان “الهجرة النبوية بين الماضي والحاضر ” إلى الأنموذج القدوة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهداية البشرية إلى عبادة الله وإنقاذها من الضلال والشرك وإقامة النموذج الاسلامي السليم للفرد والمجتمع والدولة.

ولخص المحور الثالث للندوة لعضو رابطة علماء اليمن طه الحاضري المكاسب التي تحققت لمجتمع أنصار النبي وثمار التوجه في التمسك بالعروة الوثقى ونفض غبار التعبية والذل والمضي في تحفيز واقع الأمة وفق منهاج الرسول في العقيدة والعبادة والتربية والسلوك.

وأكدت المداخلات من قبل العلماء والخطباء والمثقفين، بحضور عدد من مسئولي المحافظة أهمية توثيق الارتباط بمسيرة الرسول صلى الله وعليه وآله وسلم واغتنام مناسبة الهجرة النبوية للاستفادة من الدروس والعبر في حياة وسيرة المصطفي عليه الصلاة والسلام.